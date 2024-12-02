Эксперт перечислил меры безопасности при обработке дома от вредителей

При применении препаратов для уничтожения насекомых необходимо строго соблюдать меры безопасности. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и проветривать помещение. Ну и, конечно, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. Такие советы в беседе со «Звездой» дал специалист по санитарной оценке объектов Алексей Меньшиков.

«Нужны средства индивидуальной защиты, помимо открытого окошка. Это перчатки и костюм, который защищает кожу. Можно обычный респиратор, который при разливании-распылении через баллон поможет. Если же аэрозолем работаете, дихлофос обычный, то можно купить полную лицевую маску, где защита глаз, носа и рта позволит не отравиться», - подчеркнул эксперт.

После обработки необходимо опять проветрить помещение, а также все промыть, убрать и прочистить. Но лучше всего изначально обратиться к лицензированным специалистам.

«Самые простецкие варианты сейчас - пищевые гели. Они нетоксичные, ими можно проработать все сухие участки плинтусов, труб, моек, зон хранения... Дихлофос, инсектицидные аэрозоли, разные инсектицидные концентраты, которые с водой разбавляются и разливаются по углам, швам - это сейчас опасно и лучше работать специалистам с нормальным оборудованием и опытом», - добавил Алексей Меньшиков.

По его словам, специалисты дадут все необходимые рекомендации или в случае необходимости сделают все самостоятельно.

Напомним, что в конце сентября этого года в Назаровском районе Красноярского края четверо детей скончались в результате отравления инсектицидами, попавшими в пищу. Перед этим их отец обработал дом от насекомых аэрозолем.