МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российского туриста сняли с борта круизного лайнера SH Diana

Капитан корабля сообщил о беспорядках на судне, которые якобы устроил турист.
Таисия Кваша 2024-12-02 18:32:24
© Фото: Kerstin Langenberger, imageBROKER.com, Global Look Press

Туриста из России Илью Строкова сняли с лайнера SH Diana, который прервал круиз в Антарктику в связи с неисправностями в силовой установке корабля. Причиной инцидента стала якобы организация беспорядков.

«Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы», - сказал он.

Лайнер на данный момент прибыл в порт Ушуайя в Аргентине.

Ранее сообщали, что российские туристы решили вопрос компенсации за сорванный круиз в Антарктику. Компания-перевозчик предлагала компенсировать половину стоимости круиза. Пассажиры отказались и организовали пикет на судне. В итоге ситуация разрешилась благополучно.

#в стране и мире #Антарктика #Туристы #лайнер #круизный лайнер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 