Российского туриста сняли с борта круизного лайнера SH Diana

Туриста из России Илью Строкова сняли с лайнера SH Diana, который прервал круиз в Антарктику в связи с неисправностями в силовой установке корабля. Причиной инцидента стала якобы организация беспорядков.

«Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы», - сказал он.

Лайнер на данный момент прибыл в порт Ушуайя в Аргентине.

Ранее сообщали, что российские туристы решили вопрос компенсации за сорванный круиз в Антарктику. Компания-перевозчик предлагала компенсировать половину стоимости круиза. Пассажиры отказались и организовали пикет на судне. В итоге ситуация разрешилась благополучно.