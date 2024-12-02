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Россияне решили вопрос компенсации за поломку следовавшего в Антарктику лайнера

Группа туристов была не удовлетворена предложением компании-перевозчика по компенсации, из-за чего планировался пикет на судне.
Глеб Владовский 2024-12-02 14:30:08
© Фото: Kerstin Langenberger, imageBROKER.com, Globallookpress

Группа туристов смогла урегулировать конфликт с компанией-перевозчиком в связи с поломкой на круизном лайнере, следовавшем в Антарктику. Об этом сообщает 360.ru.

Уточняется, что на круизном лайнере SH Diana застряли свыше 170 пассажиров из-за поломки двигателя. Компания предложила компенсировать половину стоимости тура, либо выдать сертификат на будущую поездку. Но россияне начали голодовку, требуя выплатить полную стоимость круиза.

Как рассказала Наталья, принимавшая непосредственное участие в протестной акции, ситуация разрешилась благополучно.

«Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет», - сказала женщина телеканалу.

Ранее группа россиян планировала провести пикет на борту поломавшегося лайнера, так как «компания не понимает другого языка». 

 

#в стране и мире #Антарктика #Туристы #лайнер #компенсация #круизный лайнер
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