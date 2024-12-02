Россияне решили вопрос компенсации за поломку следовавшего в Антарктику лайнера

Группа туристов смогла урегулировать конфликт с компанией-перевозчиком в связи с поломкой на круизном лайнере, следовавшем в Антарктику. Об этом сообщает 360.ru.

Уточняется, что на круизном лайнере SH Diana застряли свыше 170 пассажиров из-за поломки двигателя. Компания предложила компенсировать половину стоимости тура, либо выдать сертификат на будущую поездку. Но россияне начали голодовку, требуя выплатить полную стоимость круиза.

Как рассказала Наталья, принимавшая непосредственное участие в протестной акции, ситуация разрешилась благополучно.

«Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет», - сказала женщина телеканалу.

Ранее группа россиян планировала провести пикет на борту поломавшегося лайнера, так как «компания не понимает другого языка».