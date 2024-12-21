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В США правительство приостановило работу из-за непринятого бюджета

В Конгрессе США не смогли согласовать финансирование бюджета, поэтому правительство ушло на формальный шатдаун.
Дарина Криц 2024-12-21 08:35:17
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Сенат США не успел принять проект временного бюджета, поэтому федеральное правительство вынуждено было уйти на шатдаун.

У сенаторов был срок до полуночи субботы, чтобы принять проект бюджета. Теперь наступил шатдаун, но он считается формальным, поскольку сейчас начались выходные дни, и правительство отдыхает.

В случае, если сенаторы так и не примут законопроект и его до понедельника, 23 декабря, не подпишет президент Джо Байден, тогда федеральные органы власти уже фактически приостановят работу.

Как сообщала 17 декабря американская газета The Washington Post, 20 декабря в стране может наступить шатдаун, поскольку в Конгрессе США возникли разногласия по вопросам финансирования бюджета.

#в стране и мире #сша #конгресс США #правительство США #шатдаун #согласование бюджета
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