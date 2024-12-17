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WP: в США может случиться шатдаун 20 декабря

Разногласия в Конгрессе США возникли по вопросам финансирования бюджета.
Игнат Далакян 2024-12-17 17:36:54
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости

Соединенные Штаты могут столкнуться с шатдауном (временная остановка работы правительства) 20 декабря из-за разногласий в конгрессе по отдельным вопросам финансирования бюджета. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники в Капитолии.

Издание сообщает, что главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли принять окончательное соглашение.

«Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства», - говорится в статье.

США могут остаться без денег на работу федеральных министерств и ведомств, если республиканцы и демократы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, которая гарантирует продолжение финансирования правительства. Если соглашение все же будет достигнуто, угроза шатдауна будет отложена до середины марта следующего года.

Отмечается, что разногласия в американском парламенте сохраняются из-за ряда статей бюджета, среди которых поддержка американских фермеров и расходы на восстановительные работы ранее рухнувшего в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки.

#в стране и мире #сша #конгресс США #правительство США #шатдаун #остановка работы правительства
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