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В Бологовском соединении РВСН исполнили желание маленького помощника Деда Мороза

Мальчик Федор мечтал стать помощником Деда Мороза, военнослужащие РВСН устроили для ребенка настоящее приключение.
2023-12-31 06:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Бойцы исполнили мечту мальчика Федора, который хотел попробовать себя в качестве помощника Деда Мороза. На встрече с новогодним волшебником мальчик узнал, что на дедушку налетела вьюга и разбросала из саней все подарки детям.

На поиски заветных мешочков со сладостями мальчик отправился в компании оператора квадрокоптера, который объяснил ребенку принцип действия устройства и помог разобраться с его управлением. С помощью дрона Федор разглядел подарки в сугробах и сумел собрать их в большой праздничный мешок Деда Мороза.

Н главную поселковую елку мальчик Федор приехал на БТР. На глазах изумленной детворы он получил из рук Деда Мороза свой подарок. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и гарнизонах в шестой раз. Мероприятие приурочено к новогодним торжествам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Новый год #Дед Мороз #елка желаний
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