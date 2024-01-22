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Блиновскую могут перевести в СИЗО из-под домашнего ареста

Такое предложение выдвинуто в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры.
Ирина Егорова 2024-01-22 13:27:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Елену Блиновскую «из-за неоднократных нарушений» домашнего ареста могут перевести в СИЗО. Соответствующее ходатайство поступило в столичную прокуратуру.

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в сообщении СК РФ в Telegram-канале. 

Напомним, Блиновская, в наибольшей степени получившая популярность из-за своих «марафонов желаний», обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Блиновская успела погасить долг перед ФНС в размере 1,5 миллиарда рублей. Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 января.

Следственный комитет РФ назначил налоговую экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила в казну Елена Блиновская. Несмотря на то что об уголовном деле в отношении блогера стало известно в апреле, такая экспертиза не проводилась до сих пор.

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