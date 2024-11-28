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Цивилева поблагодарила РПЦ за поддержку участников спецоперации

Совместная работа МО и РПЦ заключается не только в моральной поддержке бойцов, но и в формировании здорового общества, в основе которого лежит семья и любовь к Родине.
2024-11-28 19:05:06
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Русская православная церковь оказывает огромную поддержку участникам спецоперации и задает верные духовные ориентиры, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Эта работа очень важна и необходима, и она заключается не только в моральной поддержке, это формирование здорового общества, в основе которого лежит семья и любовь к Родине», – сказала Анна Цивилева.

Выступая на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора она отметила важность взаимодействия оборонного ведомства и РПЦ. По ее словам, сейчас запущены разные программы помощи героям и родственникам СВО, начиная от организации долговременного ухода после ранений, заканчивая психологической помощью.

«Мы вместе развиваем сестричество. Очень важно, чтобы матери, жены, особенно семьи, которые потеряли своих близких имели возможность поддерживать друг друга», - отметила Цивилева.

Заместитель главы оборонного ведомства подчеркнула, что после демобилизации некоторые военные идут работать в структуру Русской Православной Церкви.

«Многие ветераны хотят помогать другим людям, горят желанием учиться на психологов, педагогов, и, возможно, часть из них сможет пройти обучение в образовательных учреждениях церкви», – сказала она.

Ранее Цивилева отмечала, что ветеранов СВО важно интегрировать в социум после ранений. У них есть потребность трудиться на благо страны не на военном, а на мирном поприще.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Минобороны РФ #помощь #РПЦ #проекты #Анна Цивилева
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