Путин отложил проведение Игр Дружбы до особого решения

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о переносе проведения Всемирных Игр Дружбы до особого решения. Документ опубликован на портале правовой информации.
Сообщается, что Игры переносятся для защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.
Ранее планировалось,что первые Всемирные Игры Дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако Международная ассоциация дружбы (IFA) настояла на проведении Игр в 2025 году. Причиной для пересмотра дат турнира стали малые сроки на восстановление спортсменов, участвующих в крупных турниках.
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