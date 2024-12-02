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Путин отложил проведение Игр Дружбы до особого решения

Президент подписал указ о переносе проведения Игр Дружбы.
Таисия Кваша 2024-12-02 15:42:56
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о переносе проведения Всемирных Игр Дружбы до особого решения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что Игры переносятся для защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Ранее планировалось,что первые Всемирные Игры Дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако Международная ассоциация дружбы (IFA) настояла на проведении Игр в 2025 году. Причиной для пересмотра дат турнира стали малые сроки на восстановление спортсменов, участвующих в крупных турниках.

#Владимир Путин #перенос #указ #всемирные игры дружбы #IFA
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