Путин отложил проведение Игр Дружбы до особого решения

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о переносе проведения Всемирных Игр Дружбы до особого решения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что Игры переносятся для защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

Ранее планировалось,что первые Всемирные Игры Дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако Международная ассоциация дружбы (IFA) настояла на проведении Игр в 2025 году. Причиной для пересмотра дат турнира стали малые сроки на восстановление спортсменов, участвующих в крупных турниках.