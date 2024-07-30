В IFA предложили перенести «Игры дружбы» в России на 2025 год

В Международной ассоциации дружбы (IFA) выступили с предложением о переносе «Игр дружбы» в РФ на 2025 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте мероприятия.

«Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года», - говорится в обращении.

Также отмечается, что перенос дат позволит рассчитывать на более представительный состав участников. Кроме того, это также предоставит возможность расширить программу Игр благодаря культурной и развлекательной составляющим. Соответствующее письмо направлено на рассмотрение в правительство РФ.

Напомним, что изначально первые в истории «Игры дружбы» планировалось провести 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.