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В IFA предложили перенести «Игры дружбы» в России на 2025 год

Предполагается, что эта инициатива позволит сделать состав участников более представительным.
Глеб Владовский 2024-07-30 12:53:21
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Международной ассоциации дружбы (IFA) выступили с предложением о переносе «Игр дружбы» в РФ на 2025 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте мероприятия.

«Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года», - говорится в обращении.

Также отмечается, что перенос дат позволит рассчитывать на более представительный состав участников. Кроме того, это также предоставит возможность расширить программу Игр благодаря культурной и развлекательной составляющим. Соответствующее письмо направлено на рассмотрение в правительство РФ.

Напомним, что изначально первые в истории «Игры дружбы» планировалось провести 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

#перенос #всемирные игры дружбы #Международная ассоциация дружбы #IFA
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