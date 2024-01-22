Экипаж БМП-3 показал, как уничтожает позиции ВСУ на Купянском направлении

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении.

Бойцы разведывательного подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата вскрыли в лесополосе замаскированные позиции и скопление живой силы ВСУ. По средствам связи координаты местонахождения украинских боевиков были переданы на пункт управления.

«БМП-3 управляю с марта прошлого года. Машина себя прекрасно ведет, прекрасно выполняет свои задачи, неприхотливая. Попадали под обстрел. Прилет был в 15 метрах. Но нас это не напугало. Мы выполнили свою задачу», - поделился механик-водитель БМП-3 с позывным «Январь».

В течение нескольких минут экипаж БМП-3 выехал на закрытую огневую позицию на максимально близкое расстояние к неприятелю и совершил несколько точных выстрелов по выявленным целям. Расчеты БПЛА в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипаж бронемашины в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район.

«БМП-3 позволяет работать с расстояния до 7 километров. Минимальное расстояние - это метров 500, если прямая наводка. Машина надежная, неприхотливая, до последнего едет, везет, даже если ее подбивают, зачастую даже двигатель не глохнет», - рассказал командир бронегруппы с позывным «Вект», который за выполнение боевых задач в зоне проведения СВО был награжден орденом Мужества.

Ранее командир танкового взвода с позывным «Саймон» рассказал, как вел бой после подрыва на мине. Военнослужащий вместе со своим экипажем выполнил не менее 500 боевых выездов и поразил сотни целей за время выполнения задач в зоне проведения СВО с июня 2022 года.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.