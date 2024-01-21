Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода мотострелкового соединения армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Саймон» в перерывах между боевыми задачами рассказал о своем самом запоминающемся бое с противником. Видео опубликовало Минобороны России.

«Саймон» вместе со своим экипажем выполнил не менее пятисот боевых выездов и поразил сотни целей за время выполнения служебного долга в зоне проведения СВО с июня 2022 года. Танкисты-дальневосточники не только отражали атаки ВСУ, но и обеспечивали поддержку наших мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» во время их продвижения, нанося огневое поражение противнику.

Даже после ротации в тыловой район танкисты совершенствуют боевые навыки на полигонах Донецкой народной республики. О том, как такие тренировки помогают выжить в бою, командир танкового взвода знает не понаслышке.

«Мы уже подошли к посёлку, наступали, подорвались на мине, но продолжили вести огонь по опорнику ВСУ, пока не закончился боекомплект. После чего получили команду на откат, и обратно нам пришлось уходить около двух километров под обстрелом минометов противника. Самое главное, что мы выполнили боевую задачу и весь экипаж остался жив», - рассказал «Саймон».

В экипаже командир уверен так же, как и в боевой машине: танк не единожды выдерживал прямое попадание противника, защищая жизни бойцов, а сами танкисты ни разу не бросили технику и всегда выполняли поставленные задачи.

«Мой экипаж уже мне как вторая семья. Всегда все делаем вместе: копаем окопы, делаем позиции, вместе едим. Не знаю, что уже и делать без них», - заявил «Саймон».

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, «Саймон» был дважды награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость».

Ранее Герой России Тимур Дудкин рассказал, как отразил вместе со своим отрядом, состоящим из 11 человек, атаку сотни украинских боевиков. Даже после ранения военнослужащий продолжал вместе с товарищами удерживать позицию, пока командир не дал приказ об эвакуации Героя.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.