ЦАХАЛ перехватила выпущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля перехватила выпущенную с территории Йемена ракету. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия отметила, что перехват ракеты совершен еще до ее вхождения в воздушное пространство страны.

Напомним, что еще в начале декабря представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа предупредил об удвоении военной операции с использованием ракет и беспилотников в связи с продолжающимися преступлениями Израиля в секторе Газа. Заявление было сделано на фоне удара хуситами гиперзвуковой ракетой по району Яффо в Тель-Авиве.