МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ перехватила выпущенную из Йемена ракету

В ЦАХАЛ отметили, что перехват ракеты был совершен до ее вторжения в воздушное пространство Израиля.
Таисия Кваша 2024-12-19 04:53:40
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля перехватила выпущенную с территории Йемена ракету. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия отметила, что перехват ракеты совершен еще до ее вхождения в воздушное пространство страны.

Напомним, что еще в начале декабря представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа предупредил об удвоении военной операции с использованием ракет и беспилотников в связи с продолжающимися преступлениями Израиля в секторе Газа. Заявление было сделано на фоне удара хуситами гиперзвуковой ракетой по району Яффо в Тель-Авиве.

#в стране и мире #Израиль #Йемен #ЦАХАЛ #Хуситы
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 