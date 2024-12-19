Тишковец сообщил о сибирских морозах в центре России

Прошедшая ночь в центральной части России отметилась сильными морозами, которые метеорологи уже сравнили с сибирскими. Об этом сообщил метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью в Центральной России в условиях прояснений и адвекции более холодного полярного воздуха ударили настоящие сибирские морозы. <...> Даже в январе по климату теплее. Такие морозы в декабре более характерны для таких сибирских городов, как Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск или Красноярск», - написал он в Telegram-канале.

По его данным, термометры в Москве показывали низкие температуры воздуха, которые разнились от минус 13,8 до минус 18,5. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксирована температура минус 15,6, что на 7 градусов ниже нормы, которая положена для ночной многолетней нормы декабря.

При этом в Московской области морозы окрепли до 20 градусов. Тишковец указал, что в Волоколамске столбики термометра застыли на отметке минус 20 градусов, а на ближайшей станции Ново-Иерусалим уже на минус 21,7, в Клину - минус 21,5.

По сводкам Тишковца, последний раз так холодно было 12 лет назад. Нынешнюю температуру он назвал самой низкой в текущем сезоне. Вероятно, что до конца 2024 года таких морозов больше не будет, спрогнозировал метеоролог.

Немногим ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании до минус 18 градусов и резкой оттепели. По его данным, похолодание будет краткосрочное.