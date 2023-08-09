Суд наложил новый арест на имущество и счета Блиновской

В частности, речь идет о 12 счетах и четырех автомобилях блогера.

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На имущество и счета блогера Елены Блиновской наложили новый арест, соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что санкции коснулись четырех машин, мотоцикла Harley-Davidson, снегоболотохода, моторной лодки, семи прицепов для авто и гидроцикла Блиновской.

Также судом было принято решение о наложении ареста на 54 расчетных счета компаний, которые связаны с деятельностью «королевой марафонов».

Напомним, блогер, в наибольшей степени получившая популярность из-за своих «марафонов желаний», обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. В конце минувшего месяца суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября.