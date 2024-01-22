Украинские правоохранители изъяли за 2023 год у населения гораздо больше оружия, чем в предыдущие годы, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан», - сказал Выговский в беседе с РБК-Украина.

Так он прокомментировал данные МВД Украины от 15 января об изъятии за последний год более 5 000 единиц огнестрельного оружия, среди которых 1 567 автоматов, 997 пистолетов и револьверов и 1,8 млн боеприпасов и патронов. Кроме того, в прошлом году компетентные органы зафиксировали в стране тысячи фактов незаконного оборота оружия.

Также Выговский отметил, что существует законопроект, предлагающий регистрацию оружия.

«После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность», - отметил руководитель Нацполиции.

С начала СВО страны Запада передали киевскому режиму более 5,2 тысячи танков и бронемашин, 1,3 тысячи артиллерийских орудий, 23 тысячи БПЛА и 100 единиц авиации, заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Оружие, которое поставляется на Украину, зачастую бесконтрольно расходится по всему миру.