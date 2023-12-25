Офицер ВСУ признался, что Россия лишила Украину возможности производить оружие

По его словам, Киев полностью зависит от международной поддержки.

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Россия уничтожила украинскую промышленность, из-за чего Киев теперь не может производить необходимое ему оружие. Об этом в интервью британской газете The Independent заявил высокопоставленный офицер ВСУ.

«Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи», - отметил он.

Напомним, ранее польский генерал Богуслав Самол заявил, что Украина не имеет ни малейших шансов справиться с военным потенциалом России без внешней военной, а также финансовой помощи.

По его словам, только при многократном увеличении военных поставок Украина сможет как-то противостоять ВС РФ. Генерал уверен, что Киев ждут большие проблемы из-за сложностей с дальнейшей поддержкой со стороны НАТО.