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Маск призвал к отставке Шольца после теракта в Магдебурге

Миллиардер оставил комментарий с призывом об отставке Шольца под постом с заявлениями канцлера ФРГ о теракте в Магдебурге.
Таисия Кваша 2024-12-21 02:04:51
© Фото: @maurits1 X.com

Американский миллиардер, владелец компании Tesla Илон Маск призвал к отставке федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца после теракта на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, где автомобиль въехал в толпу людей.

«Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», - ответил он под постом пользователя с заявлениями канцлера ФРГ по поводу теракта.

Ранее в газете Welt сообщили, что водителем автомобиля, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в центре Магдебурга, был уроженец Саудовской Аравии. Подозреваемый уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

#в стране и мире #Германия #илон маск #Олаф Шольц #Трагедия #отставка #теракт в Магдебурге
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