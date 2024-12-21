Маск призвал к отставке Шольца после теракта в Магдебурге

Американский миллиардер, владелец компании Tesla Илон Маск призвал к отставке федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца после теракта на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, где автомобиль въехал в толпу людей.

«Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», - ответил он под постом пользователя с заявлениями канцлера ФРГ по поводу теракта.

Ранее в газете Welt сообщили, что водителем автомобиля, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в центре Магдебурга, был уроженец Саудовской Аравии. Подозреваемый уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.