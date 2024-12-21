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«Украинские железные дороги» убрали с билетов надписи на русском

В компании это решение объяснили «евроинтеграцией», поскольку вместо надписей на русском теперь на билетах появились надписи на английском языке.
Анастасия Бобылева 2024-12-21 23:57:38
© Фото: Anastasiia Smolienko Keystone Press Agency Globallookpress

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») убрала надписи на русском языке из железнодорожных билетов на поезда. До этого момента важная информация сообщалась на русском и украинском, теперь же русские надписи заменят английскими.

«Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет ключевую роль в пассажирских перевозках», - цитирует Life комментарий замминистра развития общин и территорий Украины Тимура Ткаченко.

По его словам, это решение не только имеет символическое значение, но и является практическим шагом, чтобы сделать украинский единственным государственным языком.

В ноябре появились сообщения о «языковых патрулях» на улицах Ивано-Франковска на Украине. Активисты предлагали посетить курсы украинского языка тем, кто говорил на русском.

#в стране и мире #Украина #русский язык
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