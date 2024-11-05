«Языковые патрули» появились на улицах украинского Ивано-Франковска

На улицах украинского города Ивано-Франковск появились так называемые «Языковые патрули». Об этом сообщил Пятый канал (5.ua).

Суть заключается в том, что активисты подходят к прохожим, которые разговаривают на русском языке, и предлагают им бесплатные курсы украинского. При этом, не уточняется, сколько именно человек прислушалось к этой рекомендации.

По данным телеканала, данную инициативу предложил мэр города Руслан Марцинкив. По его словам, он недоволен большим обилием «русской речи» на улицах населенного пункта. Идею поддержал языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает 360.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили о «наступательной» украинизации во всех сферах жизни страны.