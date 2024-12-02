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Маск увидел угрозу целостности США в помиловании Байденом сына

Ранее сообщалось, что американский лидер помиловал Хантера Байдена за преступления, совершенные с 2014 года.
Глеб Владовский 2024-12-02 12:33:08
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Globallookpress

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности страны. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск.

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов - это нехорошо», - написал предприниматель в соцсетях.

Таким образом он напомнил, как в 2018 году купил револьвер, которым владел Хантер Байден. В тот момент Маск солгал в письменной форме, что не употребляет наркотические вещества, хотя по закону огнестрельным оружием нельзя владеть наркозависимым.

Ранее сообщалось, что Байден помиловал своего сына Хантера, которого признали виновным в незаконном хранении оружия и неуплате налогов. В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп назвал это решение «злоупотреблением и нарушением правосудия». Также сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс обвинил действующего американского лидера в коррупции.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #илон маск #Хантер Байден #Помилование
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