Маск увидел угрозу целостности США в помиловании Байденом сына

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности страны. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск.

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов - это нехорошо», - написал предприниматель в соцсетях.

Таким образом он напомнил, как в 2018 году купил револьвер, которым владел Хантер Байден. В тот момент Маск солгал в письменной форме, что не употребляет наркотические вещества, хотя по закону огнестрельным оружием нельзя владеть наркозависимым.

Ранее сообщалось, что Байден помиловал своего сына Хантера, которого признали виновным в незаконном хранении оружия и неуплате налогов. В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп назвал это решение «злоупотреблением и нарушением правосудия». Также сенатор-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс обвинил действующего американского лидера в коррупции.