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Боевую часть ракеты HIMARS обнаружили в Рыльске

Специалисты МЧС РФ вывезли деталь на полигон для ее уничтожения.
Глеб Владовский 2024-12-21 23:02:57
© Фото: МЧС России

В Курской области обнаружили боевую часть ракеты HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что специалисты ведомства обследовали три объекта, а также территорию вокруг них на 600 квадратных метров.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты Himers вывезена на полигон. Работы продолжаются», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 20 декабря украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску. В результате погибли шесть человек. Корреспондент «Звезды» показал последствия удара боевиков по городу.

#в стране и мире #Курская область #HIMARS #МЧС России
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