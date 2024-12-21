Боевую часть ракеты HIMARS обнаружили в Рыльске

В Курской области обнаружили боевую часть ракеты HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что специалисты ведомства обследовали три объекта, а также территорию вокруг них на 600 квадратных метров.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты Himers вывезена на полигон. Работы продолжаются», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 20 декабря украинские боевики нанесли ракетный удар по Рыльску. В результате погибли шесть человек. Корреспондент «Звезды» показал последствия удара боевиков по городу.