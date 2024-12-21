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Путин предложил поощрять работников с детьми дополнительными выходными

Глава РФ отметил, что работодатели должны активно участвовать в решении вопросов, связанных с демографией в стране.
Таисия Кваша 2024-12-21 03:22:07
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ предложил российским компаниям поддерживать сотрудников с детьми дополнительными выходными днями. Об этом сообщает 360.ru.

«Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями», - заявил он.

Российский лидер отметил, что необходимо активное участие работодателей в решении вопросов, связанных с демографической политикой в стране.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить выплаты по беременности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он подчеркнул, что необходимо поддерживать стремление россиян рожать детей в раннем возрасте, так как, по его словам, в среднем дети рождаются у женщин в 28-29 лет.

#в стране и мире #Владимир Путин #Госсовет #российские компании #поддержка семей #дополнительные выходные
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