Путин предложил поощрять работников с детьми дополнительными выходными

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ предложил российским компаниям поддерживать сотрудников с детьми дополнительными выходными днями. Об этом сообщает 360.ru.

«Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями», - заявил он.

Российский лидер отметил, что необходимо активное участие работодателей в решении вопросов, связанных с демографической политикой в стране.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить выплаты по беременности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он подчеркнул, что необходимо поддерживать стремление россиян рожать детей в раннем возрасте, так как, по его словам, в среднем дети рождаются у женщин в 28-29 лет.