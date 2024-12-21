МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Берлин проигнорировал предупреждение Саудовской Аравии о теракте

Эр-Рияд трижды информировал Берлин касательно исходящей угрозы.
Глеб Владовский 2024-12-21 22:38:06
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress

Власти Германии пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии касательно личности террориста. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По данным Издания Эр-Рияд трижды информировал Берлин о подозреваемом, который планировал совершить теракт в Магдебурге.

«В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к Германия через Интерпол с просьбой арестовать... по подозрению в террористической деятельности. Но в Берлине отклонили просьбу, назвав ее политически мотивированной», - говорится в материале.

Напомним, что 20 декабря Напомним автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Сообщалось, что за рулем находился антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его задержали полицейские. В результате происшествия погибли четыре человека.

#в стране и мире #Теракт #Саудовская Аравия #Германия #пренебрежение
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 