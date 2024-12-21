Берлин проигнорировал предупреждение Саудовской Аравии о теракте

Власти Германии пренебрегли предупреждением Саудовской Аравии касательно личности террориста. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По данным Издания Эр-Рияд трижды информировал Берлин о подозреваемом, который планировал совершить теракт в Магдебурге.

«В 2023 году Саудовская Аравия обратилась к Германия через Интерпол с просьбой арестовать... по подозрению в террористической деятельности. Но в Берлине отклонили просьбу, назвав ее политически мотивированной», - говорится в материале.

Напомним, что 20 декабря Напомним автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Сообщалось, что за рулем находился антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его задержали полицейские. В результате происшествия погибли четыре человека.