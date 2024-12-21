Песков назвал «Орешник» абсолютно революционным вооружением

Ракетная система «Орешник», не являясь ядерной, значительно опережает ныне существующие образцы вооружений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уточняется, что так он прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина западным экспертам, сомневающимся в «Орешнике» провести «дуэль».

«Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность России к проведению технологической дуэли с применением «Орешника». В качестве места ее проведения он предложил Киев.