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Песков назвал «Орешник» абсолютно революционным вооружением

Ранее Путин заявил о готовности РФ к технологической дуэли с применением «Орешника».
Глеб Владовский 2024-12-21 21:53:41
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Ракетная система «Орешник», не являясь ядерной, значительно опережает ныне существующие образцы вооружений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уточняется, что так он прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина западным экспертам, сомневающимся в «Орешнике» провести «дуэль».

«Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность России к проведению технологической дуэли с применением «Орешника». В качестве места ее проведения он предложил Киев.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #ракеты "Орешник"
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