ВС РФ поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой противника в районах Новомихайловки и Парасковиевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили украинскую атаку в районе Новомихайловки, ВСУ с потерями отступили.

Суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком направлении составили до 70 человек. Также противник лишился двух автомобилей и САУ «Гвоздика».

Между тем, на Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери ВСУ составили до 310 человек. Помимо живой силы, противник остался без танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.