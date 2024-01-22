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ВС РФ поразили пункты дислокации и опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника в живой силе составили до 70 военнослужащих, также неприятель лишился двух автомобилей и САУ «Гвоздика».
2024-01-22 12:25:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой противника в районах Новомихайловки и Парасковиевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили украинскую атаку в районе Новомихайловки, ВСУ с потерями отступили.

Суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком направлении составили до 70 человек. Также противник лишился двух автомобилей и САУ «Гвоздика».

Между тем, на Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери ВСУ составили до 310 человек. Помимо живой силы, противник остался без танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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