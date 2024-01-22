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На Донецком направлении ВСУ потеряли более 300 человек ранеными и убитыми

Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей ВСУ.
2024-01-22 12:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Безвозвратные и санитарные потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 310 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Помимо живой силы, украинская сторона осталась без танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей. Также противник лишился буксируемой гаубицы Д-20 и РСЗО «Град».

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили две украинские атаки в районах Кирово и Клещеевки.

Между тем на Купянском направлении российские военные отразили пять атак штурмовиков ВСУ. Суточные потери противника в живой силе на данном направлении составили до 55 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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