Экипаж Т-72 уничтожил скрытую пулеметную точку ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Наши танкисты на передовой работают с закрытых позиций, но могут бить по врагу и прямой наводкой. В этот раз поступило сообщение от разведки о замаскированных позициях ВСУ. Экипаж немедленно выдвинулся на выполнения задачи по их поражению.

«Поступила задача подавить пулеметный ДОТ противника. Выдвинулись на точку, подавили ДОТ со второго снаряда. В момент выполнения задачи попали под обстрел. Было множество дронов. Хорошо, что у нас есть РЭБ. Это очень помогло», - рассказал командир танкового взвода с позывным Питер.

Огонь велся на дальности 1,5 километров. Корректировали направление и фиксировали уничтожения целей операторы беспилотников.

Наши бойцы применяют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон противнику, его укреплениям, живой силе и бронетехнике.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.