В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

В Москве сотрудники правоохранительных органов бывшего замминистра просвещения Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что политика объявили в федеральный розыск по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Задержанный взаимодействовал с экс-проректором подведомственного института и руководителем фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров.

«Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. В действительности же необходимые мероприятия не проводились», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщники, чтобы скрыть факт хищения, подготовили фальшивые отчеты. Похищенные средства в размере свыше 54 млн рублей были распределены между подозреваемыми.

В МВД добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество - Прим.Ред.). Задержанному заочно предъявили обвинение.