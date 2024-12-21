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В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

В МВД уточнили, что подозреваемого объявили в федеральный розыск.
Глеб Владовский 2024-12-21 20:22:08
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда © Видео: МВД России

В Москве сотрудники правоохранительных органов бывшего замминистра просвещения Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что политика объявили в федеральный розыск по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере, выделенных из бюджета РФ на развитие профессионального образования. Задержанный взаимодействовал с экс-проректором подведомственного института и руководителем фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров.

«Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов. В действительности же необходимые мероприятия не проводились», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщники, чтобы скрыть факт хищения, подготовили фальшивые отчеты. Похищенные средства в размере свыше 54 млн рублей были распределены между подозреваемыми.

В МВД добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество - Прим.Ред.). Задержанному заочно предъявили обвинение.

#МВД #Задержание #федеральный розыск #Хищение денег
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