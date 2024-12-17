МВД опубликовало кадры задержания напавшего на девушку в Ростове-на-Дону

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опубликовала кадры задержания подозреваемого в нападении на девушку в Ростове-на-Дону.

«Полицейские установили приметы фигуранта и передали ориентировки во все подразделения региональной полиции. Через несколько часов подозреваемый был задержан оперативниками. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», - сообщила она.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на местных жителей. Одна из жертв нападения скончалась от ран. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.