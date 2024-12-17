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МВД опубликовало кадры задержания напавшего на девушку в Ростове-на-Дону

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили приметы подозреваемого в нападении на девушку и подростка в Ростове-на-Дону.
Таисия Кваша 2024-12-17 00:55:29
© Фото: IrinaVolk_MVD Telegram © Видео: Ирина Волк, Telegram

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опубликовала кадры задержания подозреваемого в нападении на девушку в Ростове-на-Дону.

«Полицейские установили приметы фигуранта и передали ориентировки во все подразделения региональной полиции. Через несколько часов подозреваемый был задержан оперативниками. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», - сообщила она.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на местных жителей. Одна из жертв нападения скончалась от ран. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.

#в стране и мире #нож #Ростов-на-Дону #МВД РФ #нападение
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