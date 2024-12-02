Сайт Большого театра атаковали боты на фоне продаж билетов на «Щелкунчик»

Официальный сайт Государственного академического Большого театра России подвергся бот-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

При этом подчеркнули, что серьезных нарушений в работе ресурса не зафиксировали.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в понедельник, 2 декабря стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик». В настоящее время продано уже 90% билетов на спектакль, который покажут 17 декабря.

Ранее генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев рассказал о стратегии по продаже билетов на «Щелкунчик».