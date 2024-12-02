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Сайт Большого театра атаковали боты на фоне продаж билетов на «Щелкунчик»

В пресс-службе театра отметили, что серьезных нарушений в работе сайта не обнаружили.
Глеб Владовский 2024-12-02 12:00:59
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Официальный сайт Государственного академического Большого театра России подвергся бот-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

При этом подчеркнули, что серьезных нарушений в работе ресурса не зафиксировали.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в понедельник, 2 декабря стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик». В настоящее время продано уже 90% билетов на спектакль, который покажут 17 декабря.

Ранее генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев рассказал о стратегии по продаже билетов на «Щелкунчик».

#в стране и мире #Большой театр #балет Щелкунчик #продажи билетов #бот-атаки
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