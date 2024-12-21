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В Румынии не подтвердили вмешательство России в выборы

Предполагалось, что предвыборная компания Джорджеску форсировалась Россией. На самом деле ее продвигала Национал-либеральная партия страны.
Глеб Владовский 2024-12-21 19:50:14
© Фото: Zhang Gaiping XinHua Globallookpress

Информация о попытках России вмешаться в президентские выборы Румынии не подтвердилась. Об этом сообщил портал snoop.ru.

Уточняется, что ранее местные власти утверждали, что якобы Москва форсировала предвыборную кампанию независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. На самом деле она получала финансовую поддержку со стороны Национал-либеральной партией страны (НЛП).

Выяснилось, что либералы обратились в маркетинговую компанию для продвижения своей политической компании, но позже переключились на Джорджеску. Они надеялись выдвинуть во второй тур голосования своего кандидата Николае Чукэ.

В тот момент они увидели для себя главную угрозу в лице лидера Альянса за объединение румын Джордже Симиона. В связи с чем они решили подключить Джорджеску. Параллельно с этим они распространяли ложь о том, что якобы Россия финансировала его компанию.

Напомним, что в ходе первого тура выборов в Румынии первое место занял независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за «взаимодействие» с Россией и критикующий помощь Украине. Однако Конституционный суд республики аннулировал итоги первого тура.

#Россия #в стране и мире #Румыния #президентские выборы #вмешательство в выборы
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