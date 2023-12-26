Оператор «Звезды» признался, что молился во время атаки дрона ВСУ

Ранним утром в темноте вместе с группой БПЛА отряда БАРС-6 съемочная группа «Звезды» отправилась на наши передовые позиции на Северском направлении. Там, несмотря на ранний час, не стихала канонада, где-то рядом шел бой. Нашу группу вел опытнейший разведчик и сапер с позывным Ка, которому уже под 60. С ним журналисты чувствовали себя уверенней.

Боевая задача группы БПЛА БАРСов - запустить FPV-дрон в сторону украинских националистов. К дрону прикреплена мина от 82-мм миномета. Наш камикадзе приблизился к вражеским укреплениям. Боевики пытаются его заглушить, но, несмотря на активную работу РЭБ, наш оператор FPV-дрона нашел цель и успешно поразил ее.

Во время боевой работы операторы дронов должны пристально следить за небом, чтобы не попасть под ответный удар. В этом помогают мобильные детекторы дронов. На всякий случай у «летающих БАРСов» есть антидроновое ружье. Бойцы сняли кадры удачной охоты на украинский дрон-камикадзе. Но не всегда наличие дронобойки может быть стопроцентной гарантией безопасности.

Во время съемок очередного запуска в небе внезапно появился дрон-камикадзе ВСУ. Слава Богу, по близости оказался брошенный блиндаж, куда все мы поспешили скорее укрыться. Наши операторы смогли подключиться к вражескому дону, летавшему над нами, и увидеть изображение с его камеры, чтобы заранее понять, куда он будет атаковать. Украинский дрон-камикадзе, искавший нас, попал в кадр экшен-камеры, которая оставалась на улице и должна была изначально снимать полет нашего дрона. Входы в наш блиндаж военные закрывают палками и ветками. Немного обнадеживает то, что у злополучного дрона аккумулятор всего на 20 минут полета.

«Я молился, прям реально в первый раз молился, прям искренне», - признался оператор «Звезды».

Один камикадзе промахнулся мимо нас, но приборы говорят, что в небе еще есть дроны. Все тот же Ка принимает решение покидать блиндаж по одному и инструктирует нас. Рискуя жизнью, нам надо выходить наружу и убегать. Как вдруг внезапно откуда ни возьмись прямо возле нас останавливается российская кочующая пушка и начинает бить по врагу, отвлекая все внимание на себя. А в небе с гулом появляются наши боевые самолеты, отрабатывая ракетами по неприятелю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.