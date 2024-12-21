Захарова: атака ВСУ на Казань - это месть за саммит БРИКС

Удары беспилотниками по Казани - это месть Украины за успешный саммит БРИКС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана - это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре», - приводит ее слова RT.

Дипломат отметила, что коллективный Запад демонстративно молчит. Захарова также призвала мировое сообщество осудить действия киевского режима.

Напомним, что утром, 21 декабря произошло возгорание на территории многоэтажного жилого дома после попадания украинского беспилотника.