МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: атака ВСУ на Казань - это месть за саммит БРИКС

Официальный представитель ведомства добавила, киевский режим таким образом вымещает злобу за военные поражения.
Глеб Владовский 2024-12-21 17:22:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Удары беспилотниками по Казани - это месть Украины за успешный саммит БРИКС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана - это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре», - приводит ее слова RT.

Дипломат отметила, что коллективный Запад демонстративно молчит. Захарова также призвала мировое сообщество осудить действия киевского режима.

Напомним, что утром, 21 декабря произошло возгорание на территории многоэтажного жилого дома после попадания украинского беспилотника.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #казань #Беспилотники ВСУ
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 