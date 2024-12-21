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Сотрудник МЧС закрыл собой ребенка при атаке беспилотников на Казань

Житель Казани рассказал, как сотрудник МЧС совершил геройский поступок, закрыв собой его дочь во время атаки украинских БПЛА по жилому дому в Казани.
Игнат Далакян 2024-12-21 17:04:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во время атаки украинских беспилотников на Казань утром 21 декабря сотрудник МЧС совершил геройский поступок. Спасатель при атаке украинских беспилотников закрыл собой ребенка. Об этом рассказал 360.ru житель ЖК, который стал одной из целей атак ВСУ.

По его словам, его семья не слышала первый удар. Во время второго удара в квартире они почувствовали вибрации. Тогда он вместе с женой и четырехмесячным ребенком выбежали на улицу.

«Пока дверь закрывал и паспорта забирал, между нами образовалась некая пробка из нескольких людей», - поделился мужчина.

Он добавил, что, когда они вышли из дома, кто-то крикнул, что снова летит БПЛА. В этот момент жену с ребенком отдернули вперед от здания, а его - назад под крышу.

«Жена говорила, что не может бежать. Пожарный берет мою дочку и накрывает своим телом», - рассказал он.

Напомним, сегодня утром после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Казань загорелись многоэтажные дома. Повреждения получили дома в Советском, Приволжском и Кировском районах, жителей эвакуировали.

#в стране и мире #бпла #МЧС #спасатель #атака #казань #многоэтажный дом
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