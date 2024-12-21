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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Египет

Вылет из Шереметьево отложили до утра воскресенья.
Сергей Лебедев 2024-12-21 17:01:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с рейсом из московского аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх, который был задержан более чем на сутки. Сотрудник надзорного ведомства уже прибыл в авиагавань.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров», - заявили в ведомстве.

Напомним, из-за поломки самолета более двухсот пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево. Они даже устроили бунт.

Согласно последним данным от Ассоциации туроператоров, вылет в Шарм-эш-Шейх ожидается в воскресенье в семь часов утра. Отмечается, что предыдущее запланированное время отправки изменилось из-за ожидания резервного воздушного судна.

#Самолет #Аэропорт #Шереметьево #пассажиры #бунт
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