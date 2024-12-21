Застрявшие в Шереметьево пассажиры рейса в Египет устроили бунт

Около 200 пассажиров рейса в Шарм-эш-Шейх более суток не могут вылететь из международного аэропорта Шереметьево. Изначально их самолет должен был отправиться в Египет в пятницу рано утром, но это не произошло из-за технической неисправности.

Уже сегодня разгневанные пассажиры устроили бунт. Они заблокировали выход на посадку на другой рейс своей авиакомпании. Об этом пишет сайт 360.ru.

Усмирить толпу смогли только полицейские и сотрудники группы быстрого реагирования.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что пассажиры, которые должны были вылететь еще утром в пятницу, отправятся в Египет сегодня вечером. Им выделят резервное воздушное судно.