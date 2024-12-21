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Застрявшие в Шереметьево пассажиры рейса в Египет устроили бунт

Люди уже более суток не могут улететь в Шарм-эш-Шейх.
Сергей Лебедев 2024-12-21 14:56:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Около 200 пассажиров рейса в Шарм-эш-Шейх более суток не могут вылететь из международного аэропорта Шереметьево. Изначально их самолет должен был отправиться в Египет в пятницу рано утром, но это не произошло из-за технической неисправности.

Уже сегодня разгневанные пассажиры устроили бунт. Они заблокировали выход на посадку на другой рейс своей авиакомпании. Об этом пишет сайт 360.ru.

Усмирить толпу смогли только полицейские и сотрудники группы быстрого реагирования.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что пассажиры, которые должны были вылететь еще утром в пятницу, отправятся в Египет сегодня вечером. Им выделят резервное воздушное судно.

#в стране и мире #Самолет #Аэропорт #Шереметьево #пассажиры #бунт
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