МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист предположил, когда в США закончится шатдаун

По его словам, он может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Глеб Владовский 2024-12-21 16:40:13
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

Нынешний шатдаун в США не будет длиться несколько недель. Такое мнение выразил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, крайний срок, когда правительство возобновит свою работу - понедельник, 23 декабря.

«Шатдаун у них будет длиться несколько часов, от силы несколько дней. Это не тот шатдаун, который продлится несколько недель в условиях невозможности согласовать бюджет», - пояснил эксперт.

Дудаков добавил, что бюджет принимается на три месяца вперед - до конца марта. А уже после инаугурации Трампа будет согласовываться бюджет на оставшийся 2025 год. Вэтом случае шатдаун может растянуться.

Ранее сообщалось, что правительство США формально приостановило работу, так как сенат не успел принять проект временного бюджета.

#в стране и мире #сша #сенат сша #шатдаун #бюджет 2025
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 