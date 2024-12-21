Американист предположил, когда в США закончится шатдаун

Нынешний шатдаун в США не будет длиться несколько недель. Такое мнение выразил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, крайний срок, когда правительство возобновит свою работу - понедельник, 23 декабря.

«Шатдаун у них будет длиться несколько часов, от силы несколько дней. Это не тот шатдаун, который продлится несколько недель в условиях невозможности согласовать бюджет», - пояснил эксперт.

Дудаков добавил, что бюджет принимается на три месяца вперед - до конца марта. А уже после инаугурации Трампа будет согласовываться бюджет на оставшийся 2025 год. Вэтом случае шатдаун может растянуться.

Ранее сообщалось, что правительство США формально приостановило работу, так как сенат не успел принять проект временного бюджета.