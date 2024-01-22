Эксперт Ткаченко: ограничение продажи «плохих» игрушек вызовет интерес к ним

Попытка ограничить продажу игрушек, оказывающих вредное воздействие на детей, может привести к росту популярности таких изделий. Об этом «Звезде» рассказал председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

«Есть Ассоциация производителей игрушек, и когда специалистам попадается реально плохая игрушка, то как только они об этом заявляют, регистрируется резкий рост продаж этой игрушки. После нескольких лет активности ассоциация перестала заявлять об опасности игрушек, потому что идет совершенно обратный эффект», - поделился Ткаченко.

Подобные ограничения должны носить рекомендательный характер и выпускаться в форме информационного бюллетеня для взрослых, полагает эксперт.

«С одной стороны, да, надо, есть опасные игрушки. С другой - надо понимать, а будет ли должный эффект и для кого этот рейтинг? Если это информационный бюллетень для родителей, что-то вроде: "Имейте в виду, если ребенку шесть лет, то набор этих игрушек не совсем рекомендован. Понаблюдайте, может быть, ему будут такие игрушки вредны". Вот в таком контексте это, может быть, будет работать», - предположил председатель МГРК.

Ранее стало известно, что в Роскачестве разработали ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек. Изделия для детей планируют разделить по возрастам и исследовать по 13 параметрам, способным нанести вред ребенку.