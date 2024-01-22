Эксперт Хоффманн заявил, что НАТО может устроить провокацию под Калининградом

НАТО может устроить провокацию относительно Калининградской области. Такое предположение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» выдвинул консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффманн.

Это предположение было сделано в контексте предстоящих масштабных учений НАТО «Стойкий защитник-2024». Они станут крупнейшими со времен холодной войны - в них примет участие около 90 тысяч военнослужащих из различных стран альянса. Также будет участвовать и Швеция, которая пока что официально не вступила в НАТО.

«Отработка возможностей блокирования Калининградской области, доступа России в Балтийское море, и осложнение ситуации для российских сил в черноморском регионе», - озвучил свои предположения по истинным планам учений альянса эксперт.

Хоффманн заметил, что военные НАТО могут направить усилия на создание ситуации, которая обоснует их якобы превентивные действия против России. Это может быть крупный приграничный инцидент - провокация, проводимая как на море, так и на суше.

Кроме этого, по словам Александра Хоффманна, такая провокация может быть предпринята и в космосе или киберпространстве.

Ранее французский политик Филиппо предостерег от скрытого нападения НАТО на Россию.