Французский политик предостерег от вероятной операции под чужим флагом со стороны Североатлантического альянса. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявления главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, что альянс не ищет конфликта, но должен быть готов к нападению. Об этом Филиппо написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

«И повторяет это так часто, что становится подозрительно. <...> Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!», - предупредил он.

Напомним, руководитель военного комитета Североатлантического альянса призывал готовиться к противостоянию с Россией, создав для этого систему, которая позволит обучить большее количество людей на случай боевых действий.

Восемнадцатого января стало известно, что НАТО проведет крупнейшие военные учения Steadfast Defender 2024 у границ России, которые пройдут на территории прибалтийских стран, Германии, Польши, а также Норвегии и Румынии.

Запланировано, что учения продлятся до 2024 года. В них примут участие более 50 кораблей и 80 истребителей, вертолеты, беспилотники и боевые машины, включая танки. Вместе с этим, к альянсу присоединятся военнослужащие Швеции, которые официально еще не входят в НАТО.