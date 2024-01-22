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ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, расчет Д-30 уничтожил украинский пункт управления БПЛА в районе Берестового.
2024-01-22 11:23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российским войскам удалось отразить пять атак украинских штурмовых групп в районах Синьковки Харьковской области и Коломыйчихи Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, на направлении Терны - Житловка противник провел две атаки на позиции ВС РФ. В результате стрелкового боя российские военные отразили украинские атаки, сохранив за собой позиции.

Также артиллеристы ударом гаубицы Д-30 уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе Берестового. Суточные потери украинской стороны в живой силе на Купянском направлении составили до 55 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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