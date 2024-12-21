Times: военные США в Британии не смогли справиться с БПЛА над их базами

Американские военные базы в Великобритании столкнулись с проблемой, связанной с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конце ноября. По сообщениям британской газеты The Times, военные не смогли установить источник запуска дронов, а также перехватить контроль над ними.

С 20 по 26 ноября БПЛА были замечены над несколькими авиабазами ВВС США в Соединенном Королевстве, включая базы Лейкенхит, Милденхолл, Фелтуэлл и Фэйрфорд. Особенно тревожной ситуация стала для базы Лейкенхит, где планировалось размещение американского ядерного оружия. Там было зафиксировано присутствие сразу нескольких десятков дронов.

Как отмечает издание, военные США признались, что они не могут определить, являются ли эти аппараты вражескими или нет. Кроме того, система противодействия беспилотным аппаратам Orcus оказалась неэффективной против этих дронов - военные не смогли ни обнаружить место запуска, ни подавить сигналы управления ими. Военные до сих пор не установили, откуда были запущены дроны и кто это сделал.

Расследование инцидента продолжается совместными усилиями военных структур обеих стран. Есть предположения, что за этими действиями может стоять недружественная страна. Один из источников в американской разведке допустил возможность участия России, однако подчеркнул отсутствие твердых доказательств этого. Также была отвергнута версия об участии любителей авиации из-за высокой скорости и устойчивости дронов к помехам.

Ранее в США около военной базы в Бедминстере обнаружили неизвестные летальные аппараты. Власти штата Нью-Джерси неоднократно говорили о необходимости введения режима чрезвычайного положения из-за случаев наблюдения БПЛА.