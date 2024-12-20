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Украинские боевики обстреляли ДНР восемь раз за сутки

Помимо девяти раненых, атаки ВСУ привели к повреждениям двух объектов гражданской инфраструктуры и одного жилого дома.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 01:55:43
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз за сутки, ранив девять мирных жителей. Об этом говорят данные представительства республики в СЦКК, опубликованные в телеграм-канале.

«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 24 единицы различных боеприпасов», - сообщает ведомство.

Уточняется, что при атаках повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и один жилой дом. Также повреждены оказались два автомобиля.

Утром 19 декабря боевики ВСУ обстреляли больницу в Горловке кассетными боеприпасами. Ранения получили восемь человек.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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