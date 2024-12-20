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Пентагон пообещал не повышать уровень боеготовности ядерных сил

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, так как в расстановке российских стратегических сил ничего не изменилось, у США нет причин для повышения боеготовности ядерных сил.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 02:55:31
© Фото: defense.gov

США не планируют повышать уровень боеготовности своих ядерных сил, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что разговоры американских политиков о возможности ограниченных ядерных ударов могут повлечь за собой катастрофу, которую Москва хочет избежать.

«Мы не увидели никаких изменений в расстановке российских стратегических сил, которые потребовали бы изменений с нашей стороны», - цитирует Райдера ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что слова Лаврова якобы необоснованы и безответственны.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что своими действиями Запад может поставить перед Россией вопрос о применении ядерного оружия. Он отметил, что агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности нашей страны.

#в стране и мире #сша #ядерное оружие #Пентагон
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