Пентагон пообещал не повышать уровень боеготовности ядерных сил

США не планируют повышать уровень боеготовности своих ядерных сил, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что разговоры американских политиков о возможности ограниченных ядерных ударов могут повлечь за собой катастрофу, которую Москва хочет избежать.

«Мы не увидели никаких изменений в расстановке российских стратегических сил, которые потребовали бы изменений с нашей стороны», - цитирует Райдера ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что слова Лаврова якобы необоснованы и безответственны.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что своими действиями Запад может поставить перед Россией вопрос о применении ядерного оружия. Он отметил, что агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности нашей страны.