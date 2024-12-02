«Разложение мозга» стало словом года по версии Оксфордского словаря

Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное года. По итогам общественного голосования, им стало выражение «брейнрот» (brain rot), которое переводится дословно как «разложение мозга». Об этом говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Понятие «брейнрот» является сленговым термином. Оксфордский словарь определяет его как «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат злоупотребления материалами (сейчас используется чаще в отношении онлайн-контента), которые считаются пустыми или не требуют усилий».

Отмечается, что частота поиска этого слова за текущий год выросла на 230%. На сайте голосования отмечается, что впервые слово «брейнрот» использовал американский писатель Генри Дэвид Торо в 1854 году в своей книге «Уолден, или жизнь в лесу». В последние месяцы его постоянно используют блогеры и журналисты.

В голосовании участвовало боле 37 тысяч человек. В шорт-листе оказались также такие слова, как demure (сдержанный), dynamic pricing (динамичное ценообразование), lore (совокупность знаний о чем-либо), romantasy (романтичное фэнтези), а также slop, означающий низкокачественный материал в Сети, который сгенерировал ИИ.

Ранее имя легендарного футболиста Пеле стало синонимом слова «лучший». Его включили в словарь португальского языка.