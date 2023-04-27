Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Имя легендарного футболиста, чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле включили в словарь португальского языка как синоним к слову «лучший». Об этом говорится на странице Пеле в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Вместе мы сотворили историю и внесли имя короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает "лучший"», - говорится в сообщении.
Известный всему миру футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительного онкологического заболевания. Церемония прощания с легендарным футболистом прошла на стадионе «Сантос».
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.