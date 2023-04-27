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Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

Игнат Далакян
11:15 27.04.2023
Легендарный футболист ушел из жизни на 83-м году жизни 29 декабря 2022 года.
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
© Фото: IMAGO, Leco Viana, Globallookpress
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Имя легендарного футболиста, чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле включили в словарь португальского языка как синоним к слову «лучший». Об этом говорится на странице Пеле в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вместе мы сотворили историю и внесли имя короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает "лучший"», - говорится в сообщении.

Известный всему миру футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительного онкологического заболевания. Церемония прощания с легендарным футболистом прошла на стадионе «Сантос».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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