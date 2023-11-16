Художницу Скочиленко осудили на семь лет за фейки о ВС РФ
Художница Саша Скочиленко признана виновной по статье 207.3 УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Обвинение было вынесено Василеостровским районным судом Петербурга.
«Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима и лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 3 года», - сказано в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Весной прошлого года девушка заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о деятельности ВС РФ на Украине. Их заметила пожилая посетительница и вызвала полицию. Александра Скочиленко в суде вину не признала.
По делу о фейках о ВС РФ были осуждены также писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац*, журналистка Марина Овсянникова.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.