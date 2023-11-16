Художницу Скочиленко осудили на семь лет за фейки о ВС РФ

Весной прошлого года девушка заменила пять ценников в магазине в Санкт-Петербурге на листовки с информацией о действиях Российской армии на Украине.

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Художница Саша Скочиленко признана виновной по статье 207.3 УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Обвинение было вынесено Василеостровским районным судом Петербурга.

«Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима и лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 3 года», - сказано в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Весной прошлого года девушка заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о деятельности ВС РФ на Украине. Их заметила пожилая посетительница и вызвала полицию. Александра Скочиленко в суде вину не признала.

По делу о фейках о ВС РФ были осуждены также писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац*, журналистка Марина Овсянникова.



* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.