В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением

Иван Жарков
18:26 19.10.2023
Сейчас в России от ожирения страдают около 3,5 миллиона человек. Для увеличения эффективности в борьбе с ожирением глава Минздрава предложил упростить россиянам медицинский доступ к физкультуре и спорту.
Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Одиннадцать процентов россиян в данный момент страдают ожирением, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%. Таким образом, установленная норма была превышена на 2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на прошлогодний отчет Минздрава. Данная тенденция крайне нежелательна, поскольку ожирение является фактом развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также одной из главных причин развития сахарного диабета, снижения иммунной защиты и фертильности.

«Ожирение - это не только артериальная гипертония, внешний вид, это в том числе злокачественные образования», - сказал Михаил Мурашко.

С каждым годом проблема все больше распространяется на россиян, в том числе несовершеннолетних. Сейчас в России от ожирения страдают около 3,5 миллиона человек.

Для увеличения эффективности в борьбе с ожирением глава Минздрава предложил упростить россиянам медицинский доступ к физкультуре и спорту. Справки и направления нужно оформлять онлайн без визита к врачу. Однако обязательными условиями должны быть регулярная диспансеризация и профилактические осмотры.

Мурашко добавил, что эти меры могут помочь увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет. Сейчас эта цифра составляет 73,4 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением
17:58 В стране и мире
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
17:37 В стране и мире
Видео
Самолет ВВС Израиля ударил по террористам в лагере беженцев Нур-Шамс
17:19 Спорт
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России
17:10 В стране и мире
Видео
Американский военный самолет доставил в Израиль партию броневиков
Популярное
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.