Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением

Сейчас в России от ожирения страдают около 3,5 миллиона человек. Для увеличения эффективности в борьбе с ожирением глава Минздрава предложил упростить россиянам медицинский доступ к физкультуре и спорту.

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Одиннадцать процентов россиян в данный момент страдают ожирением, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%. Таким образом, установленная норма была превышена на 2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на прошлогодний отчет Минздрава. Данная тенденция крайне нежелательна, поскольку ожирение является фактом развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также одной из главных причин развития сахарного диабета, снижения иммунной защиты и фертильности.

«Ожирение - это не только артериальная гипертония, внешний вид, это в том числе злокачественные образования», - сказал Михаил Мурашко.

С каждым годом проблема все больше распространяется на россиян, в том числе несовершеннолетних. Сейчас в России от ожирения страдают около 3,5 миллиона человек.

Для увеличения эффективности в борьбе с ожирением глава Минздрава предложил упростить россиянам медицинский доступ к физкультуре и спорту. Справки и направления нужно оформлять онлайн без визита к врачу. Однако обязательными условиями должны быть регулярная диспансеризация и профилактические осмотры.

Мурашко добавил, что эти меры могут помочь увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет. Сейчас эта цифра составляет 73,4 года.