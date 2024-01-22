Эксперт Журавлева рассказала, почему однопартийцы Трампа снимаются с выборов

Выход губернатора Флориды (США) Рона Десантиса из президентской гонки говорит о прочных позициях Дональда Трампа внутри Республиканской партии. Так считает старший научный сотрудник Института международных отношений РАН Виктория Журавлева. Дальнейшее участие Десантиса в гонке, полагает эксперт, пустая трата времени, денег и репутационные риски.

«Дальше тратить средства не имеет смысла. Десантис еще и губернатор, для него это еще и вопрос политического рейтинга. Чем хуже он выступает в гонке, тем хуже ситуация в штате, где может пошатнуться его авторитет. Если уж не президентом, то губернатором он остаться хочет. В такой ситуации взвешиваются все "за" и "против". Когда в гонке есть лидер, то все остальные принимают решение о выходе по мере истощения своих финансовых возможностей», - рассказала Журавлева в беседе со «Звездой».

О выходе Рона Десантиса из предвыборной гонки стало известно минувшей ночью. Губернатор Флориды занял второе место на внутрипартийных выборах в Айове. Через два дня такие же выборы должны состояться в штате Нью-Гемпшир. Кроме того, Десантис пообещал поддержать экс-президента США и своего однопартийца Дональда Трампа на ближайших выборах.